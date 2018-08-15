〈中部〉獨生女接父棒 5年種出冠軍有機米

2018-08-15

伯父指導加上產銷班輔導

〔記者林宜樟／太保報導〕嘉義縣太保市五十一歲婦人洪秀儒是獨生女，從未曾務農的她，接棒父親生前種植有機米的五分多田地，種稻資歷才五年，但藉由伯父洪三能指導及太保農會產銷班輔導，首度參加太保農會昨天舉辦的有機米稻米品質競賽就奪冠，洪三能也獲優勝，表現搶眼，分別堪慰亡父、亡弟，受到農友稱讚。

一天巡數回 用心掌握生長

洪秀儒原與先生從事玻璃製造業，考量父親過世、母親年邁，決定接手父親種植有機米；她說，先生有工作要忙，她獨自種稻「照三餐加消夜來顧」，一天看好幾次，掌握生長情況，有疑問就請教伯父和產銷班，以往搬玻璃非常重，她認為務農很快樂。

種植有機米十四年的洪三能表示，弟弟生病後，他協助種植部分稻米，姪女接手後，他有提醒灌水、施肥、除草等時機，她非常用心，加上產銷班經驗豐富，他這兩年已沒有幫忙，僅偶爾路過稻田巡看。

太保農會稻米品質競賽有十七人參賽，洪秀儒在糙米外觀獲得最高分，食味部分煮出第二高分，白米香Ｑ有嚼勁，綜合評比獲得冠軍，將代表太保農會參加台灣稻米達人冠軍賽；亞軍戴和林、季軍為侯雪雲，洪三能等六人優勝。

太保農會總幹事黃麗貞說，太保市栽種稻米面積約一千九百公頃，其中有五十公頃栽種有機米，由兩個產銷班選定台稉二號，雖然米粒較一般白米小，但口感香Ｑ，更健康。