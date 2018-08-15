〈中部〉嘉義基地F-16雙座機操演秀國旗 巧思多

2018-08-15

慶祝空軍節 特選編號6814座機

〔記者林宜樟、涂鉅旻／綜合報導〕空軍嘉義基地十一日舉辦「航空嘉年華抵嘉」營區開放活動，提前慶祝八一四空軍節，吸引民眾和軍事迷參訪、拍照；資深軍事迷「瘋狗輪」說，F-16戰隼戰鬥機特技操演過去多採單座機，這次最特殊的是由編號「6814」的F-16雙座機擔綱，前座是新任特技教官、少校林暄期，後座是前任特技教官、中校林育生，林育生在高速飛行及翻轉時，用雙手拉開有歷任教官簽名的國旗，堪稱經典畫面。

F-16雙座機當天上午操演時，飛行速度快，多項高難度操演課目，民眾用肉眼或拿一般相機、手機，無法看到出現短短幾秒鐘的國旗，持專業相機和長鏡頭的攝影愛好者，才有機會捕捉到轉瞬即逝的畫面；追拍戰機十六年的瘋狗輪前晚在臉書貼出近拍照後，有軍事迷說，這次F-16特技表演時由飛官秀出國旗，堪稱是「難度最高」的國旗秀。

空軍司令部表示，當時兩名飛官秀出國旗時，飛行時速約五百公里，我國空軍健兒在歷次動態操演時，以不影響飛安為前提，運用機上空間，將國旗固定在風檔格框中，向國人展現訓練精良、捍衛領空的決心。

高速飛行秀國旗比手勢 難度高

瘋狗輪說，昨天是八一四空軍節，空軍在上週六公開展演，安排編號「6814（恰好為空軍節日期）」F-16雙座機、林育生在高速飛行及翻轉過程秀出歷任教官簽名的國旗，林暄期單手操機，另一手則比出手勢，並進行特技教官交接儀式，處處都讓人感覺到慶祝空軍節的巧思。

空軍表示，過去F-16戰機性能展示多以單座機呈現，此次操演安排雙座機執行，是因為F-16戰機第七任、第八任特技飛行員交接，代表傳承之意；至於參演的飛機選用編號「6814」的F-16雙座機，的確是因應八一四空軍節而特別挑選。