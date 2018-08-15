〈中部〉下架羅智強公車廣告 業者：內容有爭議

2018-08-15

羅智強批林佳龍打壓言論自由

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台北市議員參選人羅智強「嗆聲公車」開進台中市，十四日有四十二輛上路，他表示，公車業者受到市府壓力，這四十二輛公車廣告才一個上午就被下架，台中市長林佳龍打壓言論自由。

市府：不會介入業者商業機制

台中市政府交通局長王義川表示，市府不會也無法干預或限制任何人發表言論，也不會介入業者廣告的商業機制，為何被公車業者拒絕，應請羅智強去問業者，而不是戴上有色眼鏡一味懷疑他人。

全航客運：廣告公司逕自張貼

全航客運表示，該公司與廣告公司的合約中註明不接受具爭議性的內容，前晚十一點多，公車陸續收班進場，廣告公司逕自張貼廣告，當時全航已告知對方廣告內容不妥，不能張貼，昨天一早更要求所有廣告必須下架。全航客運也說，公司沒有什麼壓力，這件事也和市府無關。

羅智強表示，他在台中市找了廣告公司，要在一百輛公車刊登車廂廣告，廣告公司回報找了全航及豐原客運，合約訂在八月十六日開始，廣告公司前兩天回報，全航客運車廂廣告已經貼好，昨天就能上路，沒想到，他上午在臉書直播搭乘「嗆聲公車」後，聽說豐原客運五十八輛公車廣告全部都被砍掉，全航客運四十二輛公車雖已上路，卻要全部下架。

羅智強氣憤地說，刊登公車廣告是商業行為，也是言論自由，廣告內容是「三問林佳龍」，都是台中討論已久的議題，請問有何爭議？如果不是市府施壓，業者怎麼會撤掉廣告，還要因違約而賠款。

王義川表示，市府一向尊重言論自由與市場商業機制，因此，不會也無法干預或限制任何人發表任何言論。

王義川強調，廣告市場機制豈是市府說拆就拆？請羅智強等質疑者不要再用國民黨過去慣用的箝制言論自由有色眼鏡，來看待民主自由社會的每一件事。而根據新聞報導，羅智強在台北曾欲刊登負面文宣，遭公車業者拒絕的例子，為何也被台中業者拒絕，應請羅智強去問業者，而不是戴上有色眼鏡一味懷疑所謂「被介入」。