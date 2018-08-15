〈中部〉改善台灣大道積水 將增排水孔

2018-08-15

〔記者張菁雅、歐素美／台中報導〕台中市前日豪雨造成台灣大道積水，宛如激流，讓機車族動彈不得；南屯溪也溢堤，造成永春東二路、三路淹水；市府水利局表示，台灣大道積水主因為降雨強度超過排水設施排洪能力，短期將以加密（增加）慢車道清潔（排水）孔間距改善，並通盤檢討；南屯溪則因農田水利會取水口柵欄卡滿垃圾，致無法順利排水，已要求水利會清除，並將規劃南屯溪長期改善方案。

前日降雨超過排洪能力 釀淹水

台中市十三日下午出現豪雨，造成台灣大道積水卡機車，影片在網路瘋傳，民眾頻呼「太誇張」；水利局表示，前天西屯區十分鐘的降雨量達十七．五毫米，換算成時雨量為一○五毫米， 已超過西屯區一級淹水警戒六十毫米，因降雨強度超過排水設施排洪能力，才造成淹水。

水利局昨並派員現場勘查，發現台灣大道於東大路路口附近屬上坡路段，當日積水深度僅十到十五公分，周遭店家並無淹水情形，因水往下流、車輛逆水行走阻力變大，才出現無法前行或湧水狀況。

市府將檢討台灣大道排水狀況

為改善台灣大道積水情形，水利局短期內將以加強路面排水能力為主，將加密慢車道的清潔孔間距，以減少積水；後續則將重新檢討及規劃該區域雨水下水道，通盤檢討台灣大道及周遭排水狀況，以徹底改善。

南屯溪溢堤 主因柵欄卡滿垃圾

另外，前天南屯溪水暴漲，溪水漫溢到兩側的永春東二路與永春東三路，路面積水達汽車半個輪胎高，不少車輛因此受困，網路傳出因為堤防破損而導致溢堤。

市議員張耀中表示，南屯溪過去常遇雨則淹，但去年改善河段後，幾次大雨都安然過關，前天雨量是否已超過南屯溪負荷？或是其他原因造成溪水暴漲，要求水利局儘速查明，並提出改善解決方案。

水利局長周廷彰指出，經現場會勘後發現，許多農田水利會取水口柵欄卡滿垃圾，以致無法順利排水，已經要求水利會立即清除，因取水口柵欄常易附著垃圾，水利局將與水利會研商如何改善，避免取水口設施老是造成排水瓶頸。

水利局將加高防洪牆等方案改善

周廷彰也說，南屯溪楓樹橋去年改善後，這次沒有再發生淹水情況，接近烏日區的平等橋改善後，淹水情況也大幅改善。該局目前正規劃南屯溪長期改善方案，加高護岸的防洪牆是其中方向之一。