〈中部〉集集火車站自行車道 大翻修

2018-08-15

雕像重安置增加護欄

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集鎮鐵馬觀光全國知名，惟位在火車站鬧區的自行車道，早期因未妥善規劃，於車道上放置雕像與花台，造成自行車道動線不佳，騎單車變成障礙賽，為此，鎮公所爭取前瞻經費六百多萬元，翻修沿線近二公里的車道，盼打造友善的單車環境，讓遊客能安心騎乘，預計九月底完工。

集集火車站附近的自行車道，早期由人行道改建，當初為增加觀光亮點，車道上還放置雕像、花台，但卻造成行車動線不佳，加上入口缺乏明顯指引，以致利用率低，外地遊客來到集集騎單車，常騎在一旁的馬路上，而非自行車道，相當可惜。

公所表示，此次工程將把不平整的鋪面重新翻修，補足照明，重新安置雕像，移除花台，並增加護欄，將一旁的支線鐵道做出安全區隔，確保遊客騎車安全。

花台鐵樹傷人移除

不過，有部分民眾反映，當地花台種植的鐵樹已經生長許久，公所翻修自行車道雖然立意良善，但砍除鐵樹，對於已有相當歷史的綠籬景觀來說，其實相當不妥，令人感到可惜。

公所回應，鐵樹因葉子尖銳，時常有騎車遊客反映遭劃傷，加上單車道動線不佳，才會將花台植栽一併處理掉，目的是降低遊客旅遊風險，維持完善的單車環境。

翻修工程範圍，將從靠近火車站的自行車道入口，一直延伸到永昌國小，全程將近二公里，九月底完工。