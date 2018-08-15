〈中部〉中央一般性補助考核 彰化社福全國排第10

2018-08-15

較前年下滑三名 審計室糾正

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府一直以來都以社福辦得好而自豪，但執行中央給予補助款的計畫，全年執行成效獲得的考核績效卻差，近兩年來考核排名都在全國後半段，前年還有第七名，去年滑落到第十名，因而遭到彰化縣審計室糾正，要求縣府檢討改進。

審計室針對一○六年度中央對各直轄巿及縣巿一般性補助款考核結果，彰化縣政府社會福利考核獲八十八分，於全國廿二巿縣排名第十名，再往前上個年度一○五年度獲得八十六分，全國排名第七，去年又掉了三名。

社會處︰無障礙環境較差影響

對此，社會處長黃淑娟表示，去年全國各縣市執行社會福利補助經費考核結果，彰化縣在整體經費執行成效獲得九十四分，比前年九十分進步，顯然實質社會福利補助並沒有打折，但中央對各縣市一般性補助款考核結果之所以變差，問題出在社會福利的無障礙生活環境項目成績較為落後，成績低又與無障礙環境大都為舊有建築，改善相對需要花時間。

建設處︰今年起加強抽查機制

掌管無障礙環境改善業務的是縣府建設處，處長劉玉平說，經開會檢討，分數較低的建築物無障礙設備與設施改善基金執行差，這部分今年起納入城鄉發展基金，今年開始同時針對既有建築物已取得無障礙核可函場所加強抽查機制，並且會針對便利超商、旅館、銀行等公共場所，加強複查勘驗無障礙設備，而無障礙生活環境項目之一的騎樓整平業務，建設處已委請城市暨觀光處今年積極推動，以利取得該項考評項目的分數。

有需以輪椅代步的肢體障礙者說，縣內公園等公共場合無障礙設施每況愈下，壞了未修形同閒置，造成身障者使用不便，感覺很差勁。

家有智能障礙孩子的張姓婦人指出，特殊教育機構審核和補助，以及家長可以申請的補助項目和條件，社會處給予資源一年不如一年，感覺忽略弱勢生受教權。

還有不少縣民感覺縣府社福太過強調現金補助，彰化市謝姓婦人說，縣府發放每名新生兒三萬元生育補助，金額全國最高，近年新生兒人數未見成長，人口未增反減，顯然政策未讓縣民有感。