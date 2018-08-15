〈中部〉嘉市第3間非營利幼兒園 設北興國中

2018-08-15

明年2月開園

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府規劃利用北興國中校舍「中正樓」一樓，設置第三間非營利幼兒園，招收大、中、小班各一班，每班三十人，室內整修工程本週上網招標，預計十一月完工，明年二月一日開園。

將招收3班90人

嘉市府教育處副處長林喜信昨天表示，現有「小橘子」、「銀河」兩間非營利幼兒園，每月收費三千七百元到三千九百元，因應少子化，中央降低公共化教保服務的費用，一○七學年度起，家長每月只要繳交三千五百元，第三間非營利幼兒園也比照收費。

市府教育處特幼教育科長沈玉美說明，招生辦法比照小橘子幼兒園，優先入園第一順位為低收入戶、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女（不受戶籍地限制），中度以上身心障礙者子女（須設籍嘉市）；第二順位為多胞胎（含雙胞胎）且年滿四足歲幼兒，家有同胞兄弟姊妹三人（含）以上且年滿四足歲的幼兒，須設籍嘉市；第三順位為此幼兒園或北興國中教職員工子女（不包含代理代課人員子女）。

嘉市幼兒教育學會理事長蘇東波表示，非營利幼兒園名額僧多粥少，僅少數人受惠，不過，現在還有補助家長托育、幼兒就學費用，增加更多的教育型態讓家長選擇，都很贊同。

北興國中校長張金龍說，中正樓已有五十年歷史，二○一三年曾進行補強工程，以往做為美術教室、機器人教室，未來一樓設置幼兒園的教室、休息室，外側會施作圍籬，與國中教室區隔。