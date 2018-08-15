〈中部〉虎尾垃圾場機械處理系統 月底啟動

2018-08-15

領先全國 推生物系統處理垃圾

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為解決垃圾問題，雲林縣在虎尾垃圾場建置ＭＴ機械處理系統設備，預計月底啟動，將是全國第一個推動ＭＢＴ機械生物垃圾處理系統的縣市，昨天先請來百餘名小朋友彩繪，讓環保教育向下扎根。

小朋友彩繪牆面 垃圾場增色

虎尾公所清潔隊昨天在資源回收場舉辦一場彩繪夏令營，邀請百餘名安親班小朋友彩繪內部牆面，雲林縣副縣長丁彥哲、虎尾鎮長林文彬與學童一起在牆壁作畫，並進行有獎徵答，回響熱烈。

為解決垃圾危機，雲林縣長李進勇去年率團參訪歐洲的ＭＢＴ模式，並尋求與台塑六輕合作，把垃圾分篩好，做成粒料、燃料棒，當成燃料取代生煤，獲環保署大力支持，由於台灣還沒有ＭＢＴ設備，但有ＭＴ「機械處理」設備，第一階段將先從ＭＴ實驗，再進化到ＭＢＴ，虎尾成為第一階段的示範場。

林文彬表示，目前組裝進度順利，加上環保署及相關單位全力協助，獲台電協助加速完成機具所需用電與配電工程，昨再邀請小朋友創意彩繪牆面，加上近距離接觸ＭＴ設備，配合有獎問答，讓孩子接受難得的環境教育。

小朋友發揮創意在牆面揮灑，並印上滿滿的手印，還有幼兒園小朋友連林文彬的西裝褲都當成畫布塗抹，讓他哭笑不得，和孩子們玩成一片，氣氛熱烈。

ＭＢＴ廠最快後年建置完成

丁彥哲強調，雲林ＭＢＴ廠最快二○二○年建置完成，將採ＢＯＴ方式辦理，估計可處理每年八萬五千噸一般垃圾，在ＭＢＴ建置完成前，將以ＭＴ方式過渡處理，虎尾垃圾場是雲林垃圾轉運點，所以第一階段設置在虎尾垃圾場，日處理一百噸垃圾，若成效良好，西螺、斗南、斗六將優先跟進。