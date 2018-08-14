〈南部〉台灣三部曲園區BOT 台南市府允做環評

2018-08-14

地方歡迎 魏德聖︰兼顧商業與文化

〔記者王涵平／後壁報導〕導演魏德聖計畫開拍台灣三部曲，拍片場景規劃在後壁烏樹林台糖用地設置歷史文化園區，採BOT案開發，昨日召開公聽會，地方皆樂觀其成，針對相關環境衝擊，文化局強調會進行環評。魏德聖親自到場強調，身為台南人很高興來拍台南的故事，園區將會兼具商業價值及文化歷史傳承。

由魏德聖擔任董事長的熱蘭遮股份有限公司，提案在烏樹林台糖用地面積約一百一十八公頃，打造荷據時歷史場景，做為台灣三部曲拍攝基地，拍攝完成後保留做為文化體驗園區，預計每年入園人次可達一百六十萬。

南市文化局在後壁區公所辦理公聽會，邀集地方各界人士聽取意見，局長葉澤山表示，依據促參法辦理「台灣三部曲歷史文化園區BOT案」，未來也歡迎業者踴躍參與投標。

文化局簡報指出，園區基地位於烏樹林樹安農場，南鄰中正路、東鄰蘭花生技園區、西鄰安溪國小，未來營運將結合藝文、教育、觀光，包括藝術表演舞台、文創產地及歷史文化資產、台灣首座主題影城。

南市議長賴美惠、市議員蔡育輝等地方各界皆樂觀其成，但也對於基地原為農場及治水、交通等問題表示關切，葉澤山表示，相關環境的衝擊會依法進行環境影響評估。

魏德聖表示，為了找熱蘭遮城等場景，在國內外找了很多地方，但都沒有適合的，另外的遺憾是，身為台南人、拍台南的故事，熱蘭遮城重建搭在國外，實在很難看，後來在烏樹林找到最好操作的地方。

他說，要請各位體諒，自己是拍電影的人，不是土地開發商，很多事情不懂，但過程中難免有衝撞，自己難免怨天尤人，不過，想到未來的樣子就很興奮，未來在台灣就有一個地方可以對外說，這就是台灣的開始。

他強調，拍片一直抱持的觀念，舊的不要丟、新的不要怕，融入環境，充滿生活美學、時代的感性，園區會兼具商業價值及文化歷史傳承，不會是衝突的。