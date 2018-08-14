〈南部〉（台南）北門井仔腳海堤破洞 搶修不停工

2018-08-14

濕地擅堆土石 被勒令停工改善

〔記者楊金城／北門報導〕水利署第六河川局在北門區井仔腳鹽田海堤改善工程，擅自在國家級北門重要濕地堆置土石，遭代管濕地的市府農業局行文立即停工，但井仔腳三號水門海堤上週五因大潮，造成底部被掏空破了兩個大洞有潰堤之虞，居民痛批停工不妥，是顧人命重要？還是顧濕地、顧鳥重要？城鄉發展分署昨同意搶修工程，化解不滿。

濕地主管機關營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏、北門區長曾榮嘉、六河局昨天會勘後，黃明塏當場向鄉親說，地方安全最重要，同意海堤搶修工程照做，繼續施工，但依濕地保育法，工區在濕地範圍內，仍得補辦申請程序。

六河局斥資四千多萬元完成北門永華里井仔腳海堤第一期改善工程，設置堤頂觀海大道後，再以二千七百多萬元進行第二期四百七十公尺海堤改善工程，上月開工，預定明年六月竣工，二期工程中的三號水門段堤防因大潮，竟在上週五掏空底部，連水門護岸都沖壞，有潰堤之虞。

但農業局早在七月三十日函文六河局，指未經同意，擅自在國家級北門重要濕地環境教育區堆置土石、挖掘，要求立即停工，並於十日內提改善措施，逾期以違反濕地保育法第三十五條裁處。

營建署允復工 但須補申請程序

曾榮嘉說，井仔腳三號水門海堤因大潮將地基掏空，水門擋土牆也被沖毀，如未搶修，就怕颱風豪雨或是大潮來襲，永華里民的生命、財產安全堪虞。里民說，海堤被掏空破洞，非常危急，竟還被要求停工，萬一潰堤出事誰負責？六河局工務課說，曾向農業局以簡易公文告知井仔腳二期海堤改善工程，但被要求須依濕地法規定申請，停工再申請需花三個月。

曾榮嘉向市府昔日長官、現任營建署長吳欣修求援，立委葉宜津協助爭取，因搶修海堤情況緊急，終獲同意搶修工程施工，居民鬆了一口氣。六河局說，搶修工程將做三號水門海堤防護，免得持續崩塌，再連同海堤改善一併修復。