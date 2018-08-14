〈南部〉澎湖跨海大橋字樣不見 遊客不滿

2018-08-14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕遊客抵澎旅遊必經景點，被視為澎湖觀光門面的跨海大橋，許多遊客都會在兩側橋頭拍照留念，成為打卡熱區，但近來有民眾發現西嶼端拱門「澎湖跨海大橋」字樣不見了，讓原本欲駐足拍照遊客敗興而歸，質疑相關單位大搞烏龍。

曾經是東亞長虹的澎湖跨海大橋，全長二千六百公尺，跨越水流湍急的吼門水道，隸屬於縣道二○三號線，為公路總局澎湖工務段管理維護，一九七○年第一次完工正式通車，一九九六年完成改建工程，由於跨海大橋為陸路通往西嶼唯一通道，因此成為遊客的必經之地，同時喜歡在兩側橋頭拍照，留下到此一遊的影像。

由於現值澎湖觀光旺季，不少遊客抵澎遊玩，但呂姓導遊卻意外發現，在跨海大橋西嶼頭合界端澎湖跨海大橋等字樣不見了，好像被漆上白漆掩蓋住原有字樣，許多遊客認為失去跨海大橋等字樣，拍照就缺了留念的意味，紛紛敗興而歸，對於澎湖觀光門面竟如此草率處理，引發導遊及遊客大為不滿。

縣府︰進行門面整修工程

針對遊客抱怨，澎湖工務段否認有進行相關工程，澎湖縣政府工務處表示，係接獲遊客投訴，指稱拱橋門面過於老舊，字體模糊不清，因此運用小額工程款進行門面整修工程，將要求承包廠商盡快完工，以方便遊客拍照留念。

只是令外界好奇，每次都是簡單工程就能完工，但廠商都會拖延再三，引爆民怨累積，導致對縣長陳光復施政的不滿。