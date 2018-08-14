〈南部〉爐濟殿公園邊坡又被掏空 威脅「市境之南樹」

2018-08-14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕昨天適逢大潮，加上颱風外圍環流影響，林園區海岸驚濤拍岸，爐濟殿公園邊坡又傳三處被掏空，不僅威脅「市境之南樹」，中汕里里長李進宗指出，常有遊客到該處遠眺大鵬灣夜景，若人車昏暗中開上該處恐陷落，相當危險。

同樣地點有三處遭掏空

六月間豪雨，將爐濟殿公園邊坡海岸沖刷出「象鼻岩」奇景，高市水利局投擲消波塊補強，也設置標誌牌警示不要靠近，不過南部地區近日雨勢不斷，同樣地點又有三處傳出遭掏空，最嚴重的一處距離「市境之南樹」約五公尺。

里長︰遊客有陷落大海危險

李進宗指出，昨天大漲潮、風浪又強，根據氣象局發布訊息大雨還會持續好幾天，令人擔憂沖刷會擴大，尤其有遊客會來看「市境之南樹」，或到此夜遊觀賞東港、大鵬灣夜景，還有外地遊客不諳地形將車輛開上邊坡，若未能及時加強加固，大雨過後沙層鬆軟，有陷落大海危險。

高市水利局一個半月前才投擲消波塊，仍無法阻止同樣事件發生，李進宗說，除了增加邊坡海岸消波塊，也應一併加強離岸堤功能，否則無法杜絕海岸線沖刷危機。

水利局實勘 將進行消波塊投擲

高市水利局昨天派員實勘，認為只是邊坡表土被大水刮走，將進行回填及消波塊投擲；至於離岸堤部分，將委請河川局評估。

水利局表示，將爭取前瞻計畫或中央應急工程計畫，採沙腸袋或疊塊石等工法，同時將消波塊投擲到與邊坡同高，以保護海岸線，並在「市境之南樹」周遭種植馬鞍藤，兼顧綠化及保護，最重要的是民眾不要靠近沙質邊坡，才能確保人身安全。