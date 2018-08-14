〈南部〉瑪家豐年祭 千人圍舞僑胞參與

2018-08-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕受低壓帶影響，氣象局對屏東地區發出大雨特報，昨天適逢屏東瑪家鄉豐年祭，部落排灣族人穿著華麗的傳統服飾進場，今年瑪家鄉擴大邀請馬來西亞僑胞參與，全場千人圍舞時，原本大雨的天氣陽光竟悄悄露臉，在藍天白雲映襯下，族人忍不住開心直呼太美了。

連辦三天 今明兩天技藝競賽

瑪家鄉豐年祭連續三天在瑪家國中舉辦，昨由北葉部落以男女情歌對唱、勇士磚木取火點燃火把等祈福祭組儀式，將聖火傳遞到各部落為活動揭開序幕，活動邀請排灣族歌手戴愛玲、布農族歌手謝英雄、魯凱族歌手魯旦等人參與演出，十四、十五日還有原住民傳統技藝比賽，包括傳統射箭、頂上功夫、爬繩奪百合、推竿、負重、角力及拔河等。

採購紅藜 馬來西亞僑胞助外銷

瑪家鄉鄉長梁明輝說，今年是瑪家鄉歷屆以來最盛大的開幕典禮，初估有近兩千人與會，瑪家近年積極發展紅藜產業，除了有紅藜親善公主協助行銷，還有馬來西亞僑胞組成紅藜採購團協助外銷，朋達國際欣創生醫公司也在今年六月進駐瑪家，準備以紅藜為素材投入生技研發。

今年屏東縣各部落收穫祭、豐年祭活動從七月起陸續登場，一直至八月底都有不同的部落慶典，今天將由三地門鄉聯合收穫祭接棒，屏東縣政府原民處也特別在官網上公告各部落活動時程表。