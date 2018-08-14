〈南部〉地熱發電 綠島憂衝擊溫泉觀光

2018-08-14

台電：設電廠會做環境評估

〔記者張存薇／台東報導〕台電公司在台東縣綠島鄉推動地熱發電，目前進入測試關鍵期，但地方憂心未經整體評估，地熱發電恐影響綠島觀光發展命脈的的朝日溫泉出水量，台電表示，目前僅為試驗鑽井，必須先確認當地的熱源含量足夠，才能進一步開發，而設發電廠前，一定會對環境做全面評估。

地方憂鑽探後影響溫泉出水量

綠島地熱發電試驗井鑽鑿計畫位在原國民旅社後方山區、過山古道入口，綠島鄉代會副主席蘇俊宏說，第一口試驗井位在朝日溫泉一、兩公里外，對溫泉村影響還好，但第二口井直線距離溫泉不到三百公尺，很擔心鑽探後影響溫泉出水量，民眾也不知道地底是否有有毒氣體或污染源跟著冒出，綠島海底溫泉是世界三大海底溫泉，更是綠島觀光發展的重要據點，如果出水量受影響、甚至破壞生態，將嚴重衝擊綠島觀光。

綠島觀光業者李數奼說，地熱資源就是在朝日溫泉周邊，大家都很擔心一旦開發、海底溫泉將枯竭，且綠島並不缺電，一年也僅約六個月發展觀光用電量較大，即使發電了、電力也無法輸出到台灣本島，台灣溫泉那麼多，應該在其他更有用電需求的地方發展地熱發電。

綠島地熱發電去年底動工鑽井後，目前正進入測試的關鍵期，預計九月做第一階段評估、明年裝設發電機，二○二一年完成示範電廠，台電說明，工研院進行地質等評估後才開始鑽探，目前僅在鑽探試驗井階段，必須先確定熱源含量足夠，才能進一步設電廠，而設電廠前一定會對環境進行全面評估。