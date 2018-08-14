〈南部〉新營醫院北門分院 將轉營長照

2018-08-14

縱火案後閒置 已近6年

〔記者楊金城／北門報導〕衛福部新營醫院北門分院在二○一二年十月慘遭縱火造成十三死、七十多人傷後，閒置迄未重建，新營醫院和市府合作，爭取到前瞻計畫補助三億元重建修繕，預計今年底前動工，未來再移交給南市府將轉型成為南市第一所長照旗艦多元園區。

新營醫院院長王裕煒昨天說，前瞻補助經費二．六億元已在上週提撥入帳，年底將再補助四千萬元，新營醫院最近會和南市府工務局洽商簽約委辦北門分院修繕重建工程，未來再將產權移撥給市府接管，作為長照中心園區。

新營醫院北門分院曾作為ＳＡＲＳ病患收容醫院，後來轉型慢性病醫院，不料，五年多前因住院的林姓癌末男心情不好，半夜縱火，造成二樓護理之家十三名老人被濃煙嗆死、七十多人受傷慘劇。二審被判死刑的林男，因癌末病發，二○一四年在台南看守所內吐血身亡。北門分院未修繕，閒置至今，新營醫院在三年前曾提出重建方案，但也胎死腹中。

3億元重建 年底前動工

因應長照2.0計畫，市議員侯澄財爭取將北門分院建物規劃為大北門區長照據點，才終於讓北門分院重建案獲得解套，經新營醫院和市府力爭，順利列入前瞻補助三億元。

北門分院修繕重建後將移交給南市府接管，市府社會局長劉淑惠說，大北門區的老年人口比例高，地處偏遠，北門分院院區未來將設立長照旗艦多元園區，規劃構想有門診、護理之家外，還設輔具中心、日照中心、團體家屋、Ａ級長照據點等，並採園區委外經營，照顧需要照顧的長者。