〈南部〉教室可吃爆米花、睡覺 嚴成文獲師鐸獎

2018-08-14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大學機電教授開放教室吃爆米花、睡覺，學生選修超過五百人獲師鐸獎肯定。

中山大學機電教授 自創電影法則

中山大學機電與機械工程學系特聘教授嚴成文，任教近三十年，曾四度獲中山大「傑出教學獎」，今年暑假獲得教育部一○七年師鐸獎 （教學類）肯定。嚴成文自創「電影法則」，學生在電影院能做吃爆米花、上廁所、睡覺甚至滑手機，在課堂上都被允許，創下選課人數超過五百人紀錄，實際到課一百多人。

創選課人數超過五百人

嚴成文專長為機器學習與睡眠醫學，開設十九門課，開課便告示，「希望把教室當成電影院」，若學生睡覺表示電影不好看，老師要負一半責任，曾有學生翻閱報紙，把教室當自家，翻過五分鐘後自覺不妥又收下。

嚴成文說，有誠意、熱情就能感動學生，台下很少滑手機，也少吃零食，而老師競爭對手是YouTuber、Google及任何網路知識，教學方法應隨時代改變，否則學生為什麼要坐在課堂上三小時，聽上網搜尋資訊。

曾在自動控制課程中重複講述重要公式， 一名學生下課後敲研究室表示聽不懂，持續數週，嚴成文忍不住抱怨，後來得知學生曾遭逢重大車禍，康復後記憶力受損、學習下降，他至今仍非常慚愧。

嚴成文育有兩子，他表示小時候被爸爸笑膽怯，其實勇氣和智慧不被父母期望，如今，大兒子長髮過肩，是重金屬樂手，小兒子是專職小說家，視富貴如浮雲，都不在預期中，但深以為傲。