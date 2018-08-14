〈台北都會〉搶救台大鹿鳴堂 暫定古蹟重啟審議

2018-08-14

〔記者鍾泓良／台北報導〕台灣大學鹿鳴堂原訂十一日拆除，但因有台大校友發起搶救行動，並提出認定鹿鳴堂歷史價值的新事證，台北市政府文化局十三日召開諮詢會通過，將就鹿鳴堂成為暫定古蹟重啟審議。文化局及文資委員昨天安排現勘，文資委員薛琴指，昨天對於鹿鳴堂的前身「僑光堂」更加了解，鹿鳴堂外牆所採用五○年代流行的預鑄工法，精密度以當時技術相當不易。

鹿鳴堂原名僑光堂，位於台大舟山路旁，一九六五啟用，當年是台大協助中央部會解決公共場域不足才興建；該處為當年中山堂以外的重要集會場所，包括海外華僑文教會議、第一屆全國書展都曾在此舉辦。

九十歲的前僑光堂主任董鵬程說，當時國民政府退守台灣，華僑選在國家最困苦的時候回來，認為建築意義重大；上個月聽到要拆掉，一個晚上沒睡覺整理資料，於上個月到文資會報告。前僑務委員會副委員長任弘說，鹿鳴堂屬於台大內唯一一棟中式建築，對僑生意義重大，直說「一個大學擁有古蹟是光榮的。」

「搶救台大鹿鳴堂陣線」成員林怡君指，自己是台大外文系學生，鹿鳴堂要被拆除很震驚，後來也向文資會提出建築設計及僑光堂過往等新事證，希望可以搶救鹿鳴堂。

台大校方則說，鹿鳴堂長年滲水，混凝土剝落，補強與修繕費用過高，台大已於二○一一年啟動改建計畫，並認為每棟建築都有歷史點滴與活動記憶，但也須考慮保留的成本效益。