〈台北都會〉姚文智拜會高嘉瑜 解開誤會

2018-08-14

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智陣營日前點名黨籍議員高嘉瑜，同黨不同心可考慮退黨，雙方互槓。昨下午雙方展開破冰會談，姚前往議會與高會面，高與黨籍議員在大廳等候，姚抵達後，兩人都說「不會尷尬」，高也說「誤會解開，現在溫馨祥和」；閉門會談後，姚說，溝通後已化解分歧。

姚︰像兄弟姊妹溝通後都能明白

昨天下午兩點姚文智前往台北市議會與高嘉瑜會面，高在黨團總召李慶鋒及幹事長何志偉等人陪同下在議會大廳等候，高嘉瑜會前受訪表示，希望大家可以打開天窗說亮話，把心裡的話講一講，她這幾天看到姚在市場掃街、提出政見，這是好的方向，盼持續下去，讓支持者看到團結。

高見到媒體大陣仗守候，笑說「好像牛郎織女要見面」；姚抵達後受訪表示，主要是來看看高議員，如何團結合作打贏選戰，當然自己也要更努力。隨後上樓閉談約廿分鐘。

高︰要讓支持者看到我們的團結

姚文智會後說，大家都是兄弟姊妹，雖然有時意見分歧，但經溝通後都能明白，這場選戰一定要團結一致；高嘉瑜會後則說，過去都過去了，希望姚文智能夠針對政策論述、基層，多有正向力量，只要支持者看到「明知不可為而為」，他們就會看到我們的團結，民進黨是大家庭，所有議員都會齊心協力支持姚文智。