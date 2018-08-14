〈台北都會〉兩岸一家親跟墨綠 柯︰不矛盾

2018-08-14

藍綠議員齊轟柯 硬拗、說謊成性

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲上週四才與前總統李登輝見面，聽李談「特殊國與國關係」，但前天就高談「兩岸一家親」，昨於市議會答詢時，再加碼說「兩岸一家親跟墨綠，對我來講不是什麼互相矛盾」，引發議論。柯昨甚至辯稱，對於國安會Ａ、Ｂ稿，「我只說有送國安會東西，但從來沒有說，送國安會裡面有兩岸一家親、命運共同體。」藍綠議員指責柯硬拗、說謊成性，痛批柯應向全民道歉。

柯去年參加上海雙城論壇，高倡「兩岸一家親、命運共同體」，柯事後於政論節目，指控國安會對其講稿已讀不回，「放我一個人去跟阿共對付」。但其實稿講有Ａ、Ｂ版，且初稿沒有「兩岸一家親」等文字；柯原矢口否認，後又承認，遭外界批評說謊成性，更傳出市府施壓打算報導此事的記者陳韻雯。

柯文哲昨赴議會進行大巨蛋等案專案報告，市議員吳世正重提此事，還問柯「是墨綠又是兩岸一家親，難道沒矛盾？」柯回應，墨綠是他原來出身，做為台北市長，現階段為台灣最大利益，應恢復城市交流，「兩岸一家親跟墨綠，對我來講不是什麼互相矛盾」，「台灣價值、兩岸一家親，對我來講務實處理，不希望變成意識形態」。柯接著辯稱，「我只說有送國安會東西，但從來沒有說，送國安會裡面有兩岸一家親、命運共同體。」

市議員秦慧珠則痛批，柯說謊成性、硬拗到底，把大家當白癡，應向國安局、總統蔡英文、民進黨、台灣人民、被壓新聞的記者道歉。但柯也回嘴，「你（秦）不要隨便說人家說謊」，「你這個才要道歉」，還反問到現在為止，總統府、國安局有說收到東西嗎？

吳世正接續質疑，柯明知自己做的事，就應交代清楚，為何還要國安會去證實呢？過去議場上十九個議員質詢講稿疑雲，柯都說講稿有送國安會，把挨罵的事情栽給國安會，明明是柯自己要在那邊（對中國）釋出善意。

市議員何志偉也質疑，市府今年六月一日致電媒體主管，施壓報導國安講稿有Ａ、Ｂ版的陳韻雯，導致該記者離職。對此，市府發言人劉奕霆回應，他的工作包括媒體連繫，此新聞事件上「目前是沒有」施壓，他不會干預新聞或恫嚇騷擾媒體，如造成不愉快，願道歉。柯文哲也否認向媒體壓新聞，指前幾天遇到該離職記者，對方說薪水有高一點。

周玉蔻︰中國怒後 柯加碼兩岸一家親

不過，政治評論者周玉蔻昨也為文質疑，柯文哲日前見李登輝，李當面傳授不同於「兩國論」的「特殊國與國關係」，外傳北京國台辦已得知內情，還大怒要求柯說明，所以柯前天於議會加碼強調「兩岸一家親」，但對此李辦也認為北京實在不需要為此生氣。對此，劉奕霆回應，柯見李前後，兩岸基調並未改變。