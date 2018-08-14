〈台北都會〉白目發言當魅力 邱文祥退選吐真言

2018-08-14

暗諷柯 競選中充斥八卦及作秀

〔記者郭安家／台北報導〕前副市長邱文祥日前宣布退出年底市長選舉，邱在寫給好友的退選文中指出，「台灣社會逐漸淡忘正直力量，視政治人物白目發言為魅力」，暗諷台北市長柯文哲。但藍營迄今仍內訌，台大網紅教授李錫錕昨受訪時仍堅持參選到底，還批評國民黨市長參選人丁守中對社會挫敗者具犯罪特質的發言是一種歧視，有失市長參選人格局。

曾任陽明大學醫學院院長、台北市立聯合醫院總院長的邱文祥，當兵時短暫加入國民黨，今年三月底宣布以無黨籍參選。 邱文祥日前悄悄發信給周邊友人，指決定不再參加這次市長選舉，還說他深切體認，若仍一廂情願只想奉獻，循自己的價值觀及方式從事選舉，恐怕不會成功，孫子有云「知不可戰而退者勝」。

雖然退選，邱文祥信中仍批，台灣社會似乎已逐漸淡忘善良及正向力量的價值，漠視首善之都發展的重要性。「視政治人物白目發言為魅力，競選中充斥與市政無關的八卦及作秀，對市長之責任及台北之願景似無期待。」他對此深感無奈、無力，說如果社會都漠視首都未來發展，國家何以為繼。

丁守中陣營將拜訪尋求支持

對此，丁守中陣營發言人詹為元僅說，他們會去拜訪邱文祥，將傾聽其意見、尋求支持。

李錫錕批丁失言強調參選到底

但國民黨終生黨員李錫錕昨表示，年初就說過「年底選票上面一定會有李錫錕三個字」，月底會領表「必然參選到底」。對於丁守中昨開記者會說，過往大數據分析，社會上挫敗的人，屬男性、獨居、失業、缺乏親密友人等特質，有虐童、隨機殺人情形。李也表示不以為然，反問這不是歧視，什麼才是歧視？認為此言不是一個參選人應有的格局。

詹為元則回應，李錫錕是丁守中的老師、也是前輩，選舉多一位朋友就是少一位敵人，所以當然希望有合作空間；至於李質疑歧視，可能是對丁所講的言論有些誤解，會再跟李解釋。