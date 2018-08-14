〈台北都會〉茶博館做連結 發掘出人文記憶

2018-08-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕坪林茶業博物館在三年前把外觀改造成灰瓦白牆的傳統外型，身處綠色山巒間饒富詩意，整修後重新開館，帶給民眾許多有趣的茶產業知識與茶文化，讓參觀者在歷史中找到與現代生活的連結，進而對喝茶產生興趣。

茶博館館長劉一儒說，每次的展覽規劃都花費半年以上，館員努力找出有趣的題材，除了閱讀文史資料，也要關注茶學相關的新聞時事、產業發展、學術新知及國際趨勢等，像今年推出的「大鍊茶師—製茶工藝文化特展」中，令人驚豔的小型製茶模型機組，就是在舊新聞中意外發現宜蘭縣冬山鄉農會的珍貴典藏，才有機會呈現於觀眾眼前。

兩年前推出的「任意門—坪林茶故事特展」，源於館員田野調查而蒐集的在地故事，介紹坪林阿嬤蔡巧女士無私奉獻，接生坪林上千新生兒的故事；以及坪林茶販如何以一根湯匙試茶的買賣文化等內容，發掘豐富的人文記憶。

劉一儒說，目前展出的「大鍊茶師—製茶工藝文化特展」，講述台灣製茶工藝的特色與發展歷程，詳盡介紹製茶工藝技術並訪談相關人士、蒐集精彩的人文故事，訪談茶農時才了解製茶過程中，由於烘焙的高溫會產生白色如棉絮的咖啡因結晶，附著在茶葉上又俗稱「長狗毛的茶」的趣味故事。

在數位科技的時代，茶博館讓民眾從聲光效果及感官體驗獲得新知，「大鍊茶師—製茶工藝文化特展」運用光雕投影、ＡＲ擴增實境、紅外線感應技術等，讓古今的大鍊茶師彷彿現身展場，傳承製茶工藝的博大精深。