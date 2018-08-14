〈台北都會〉區長、校長、館長齊力 傳承坪林茶文化

2018-08-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區是知名的茶鄉，也是大台北水源保護區的上游，好山好水的坪林區雖然人口不多，但有優秀的行政人才積極推動茶產業及傳承茶文化，包括坪林區長施明慧、坪林「最高學府」坪林國中校長歐志華，及坪林茶業博物館長劉一儒，三位美女因緣際會，一起發揮所學專長，齊心為坪林的產業經濟、教育文化努力。

區長施明慧 鼓勵茶青農返鄉

施明慧說，坪林風景秀麗、居民也純樸熱情，坪林的人口近年維持在六千五百人上下，六十五歲的民眾占人口比例廿四％，許多青壯人口到外地工作，她的工作目標鎖定在照顧在地長者，並結合茶鄉特色，發展文創及觀光產業。

施明慧表示，區公所鼓勵「茶青農返鄉」，增加在地就業機會，並與商家及茶業博物館合作，打造坪林的「文創茶兒新風貌」，讓坪林成為安居樂業的好家鄉，帶給外地民眾洗滌心靈、享受山水的翠綠茶鄉。

坪林國中校長歐志華 孕育小茶師

歐志華接任坪林國中校長三年多，她指出，學校負有傳承在地文化的使命，推動坪林國中成為孕育小茶師的搖籃，讓青少年的愛茶意識從小扎根，學校也規劃茶課程，從體驗到實作引領學生進入茶香世界，並和區公所及農會合作，也邀請茶業改良場、茶農擔任講師，為學生傳授茶園栽培管理、產業發展史、茶文化賞析、製茶實習等。

坪林國中也發展「呷茶話茶．品茗百年茶香」的茶學美感課程，及「茶歌褒唱．曲入藝遊未盡」的相褒歌課程，將在地特色融入藝術教育，希望學生畢業時具備茶藝的技術與能力，將來可承接家族長輩的茶師工作，也把茶元素以創新形態與生活結合。

茶博館長劉一儒 視野擴及世界茶產業

劉一儒是坪林茶業博物館整修後的首任館長，她在有限的經費下，將茶博館的展覽視野擴及世界茶產業經濟，連結台灣茶葉歷史和坪林在地的包種茶特色，藉由精心規劃的策展內容，讓茶博館發揮傳承文化與知識功能，如今不僅有來自全國各地的遊客，更是對台灣茶產業有興趣的國際遊客和茶商指名參觀的地點，為台灣的國際產業文化交流奉獻心力。