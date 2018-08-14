〈台北都會〉改造Zoo Mall 姚文智推青年住宅

2018-08-14

提出Zoo & Bed計畫 兼具電競選手村

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立動物園近八千坪的「園外服務中心（Zoo Mall）」，因經營不善成蚊子館，二○一四年拆除後閒置多年。民進黨台北市長參選人姚文智昨主張，當選後要在Zoo Mall舊址推動「Zoo & Bed計畫」，作為複合式青年住宅，兼具電競選手村、藝文中心等，盼「打造年輕人的快樂天堂」，以立下公宅新典範。姚也批柯，四年公宅完工戶都是郝市長任內規劃興建，柯的公宅神話「攏係假」。

姚文智昨天上午與Ours都市改革組織秘書長彭揚凱，於政治大學討論青年居住問題。姚文智說，除了蓋公宅，提供青年居住空間外，若公宅僅是冰冷的硬體設施，缺乏社區互動，宛如「孤島隔離」或「國宅復辟」也不是我們樂見的。

連帶藝術村 主張讓年輕人發揮潛力

姚文智認為，公宅政策除了蓋多少，還必須考慮如何蓋，過去市府主導，國宅式興建的模式應有所調整；他說，放眼國際，公宅要注入創意，可連帶創造藝術村、電競村，讓年輕人的潛力發揮。

姚提到，拆除後閒置多年的Zoo Mall舊址，郝龍斌時代曾打算蓋水族館，柯任內一度要蓋旅館又說「生態樂活村」，皆無法真正回應都市需求。他說，他採納在地居民、議員及專家學者意見，提出Zoo & Bed複合式青年住宅計畫，除作為住宅外，另兼具電競選手村、藝文中心等，盼「打造年輕人的快樂天堂」，以立下公宅新典範。

批柯公宅政策空喊四年 姚︰攏係假

談到柯文哲的公宅政策，姚文智說，之前柯高喊「四年兩萬戶、八年五萬戶」，但就算到今年底，整整四年完工僅二六四八戶，而且這些全都是郝市長任內規劃興建，柯文哲空喊四年，執行率只有一成多，七月受訪竟然自誇「滿厲害的」；姚說，柯市長是箭射歪了再畫靶，公宅神話「攏係假」。

至於柯將美河市捷運聯開宅當公宅出租，不過遭議員踢爆，商業標租金額竟比公宅便宜四千元，引發爭議。姚文智說，公宅租金竟然比聯開宅還貴，除了顯示市府橫向聯繫出問題，另一方面也充分顯示柯雖然忙著蓋社宅，但只知道硬體建設，沒有溫暖照顧年輕人居住問題，長期來說，公宅興建推動是重要的事，但短期怎麼照顧也是迫在眉睫的問題，這也呼應他日前提出「青年租屋券」政見的由來。