〈台北都會〉大巨蛋容留管控 議員︰市府打假球

2018-08-14

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨赴議會，就大巨蛋、台北表演藝術中心、台北流行音樂中心等議題專案報告。柯強調大巨蛋後續審議公開透明，但有議員質疑，市府說容留人數超過就開罰，卻提不出如何管控，營運權利金協商至今進度不明，根本就是打假球、對遠雄放水。市府僅重申，會要求遠雄提出人流管理計畫，在遠雄完成建照變更後，會針對監察院提出的卅九項糾正案重啟討論，其中就包含營運權利金部分。

球場滿座就超過環評規定上限

民進黨市議員高嘉瑜昨在議場質詢時指出，大巨蛋環評規定全區容留人數上限為五萬九八三三人，但根據內政部核發的認可通知書，球場最高可容納一萬五○○○人、觀眾席四萬六八九四人，加總就超過六萬人，更別說商場棟和文化城棟還可容納六萬一八一六人。

她質疑，柯文哲二○一六年曾說，大巨蛋容留人數超過六萬就必須重新環評，那市府要怎麼管控容留人數，天天派人去站崗嗎？何況光是球場加上觀眾席就已六萬一千人，難道要規定都不能滿座嗎？現在市府只會說超過就開罰，根本是打假球、對遠雄放水。

環局︰會要求遠雄提管理計畫

環保局長劉銘龍回應，環評規定同時在大巨蛋園區之內不能超過五萬九八三三人，未來進行環差審議時，會要求遠雄提出人流管理計畫，並強調遠雄要去調整人數，總之超過就會開罰。

無黨籍市議員李慶元質疑，大巨蛋營運權利金零元，遭監察院糾正，市府跟遠雄談的進度到底為何？副市長鄧家基回說，目前遠雄停工狀態，考量變數太多，應聚焦建照變更完成，現在談的意義不大；此言遭李吐槽，「大家被玩弄太久，若建照變更完成，遠雄還會想跟市府談權利金？」

民進黨市議員李慶鋒詢問，市府宣稱遠雄若拖下去，解約仍是一個選項，到底市府解約底線是什麼時候？柯文哲並未正面回應，僅說遠雄已經送都審，他主觀上不覺得遠雄會跟市府硬拚到底。

另外，民進黨市議員王閔生也質疑，高雄海洋文化及流行音樂中心工程進度，與北部流行音樂中心差不多，但高雄已經完成「高雄流行音樂中心設置自治條例」，還要跟KKBox簽約、負責場館營運；北流的完工時間卻是一延再延，且迄今未比照高雄將相關自治條例送至北市議會審查，也未列為優先法案。對此，柯文哲說，已想好應變措施成立府級專案小組，完工後直接接管。