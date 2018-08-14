〈台北都會〉新北房屋健檢67件應修復 逾6成難行

2018-08-14

審計部促檢討成效 市府：持續輔導

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府從二○一六年起推動「防災型都更」政策，提出「房屋健檢、補強、重建一條龍計畫」，到去年底經由房屋健檢初勘認定，有六十七件應立即修復，但其中四十一件無意願或仍在意見整合中，比率超過六成，因為公權力難以介入，「一條龍」成效有限，審計部要求市府檢討改善。市府都更處表示，會推廣多元的都更政策並持續輔導。

「房屋健檢、補強、重建一條龍計畫」，是由工務局先辦理健檢初勘，若結果屬於第三類「建議建築物所有權人應立即辦理結構修復計畫」，再由都更處指派「都市更新推動師」前往輔導並提供諮詢服務，協助社區辦理整建維護、耐震補強或更新重建。

根據去年新北市地方總決算審核報告指出，截至去年底，經房屋健檢建議立即修復的案件共有六十七件，其中社區無意願處理的有九件，尚在意見整合的有三十二件，總計四十一件，佔整體比率約六十一．二％，審計部檢討「一條龍」推動成效有待提升。

都更處副總工程司程靜如表示，房屋健檢結果第三類的六十七件，已有四十八件指派都更推動師提供諮詢、輔導服務，其中十六件申請房屋耐震詳細評估臨門方案，市府全額補助辦理建築物鑑定，其餘社區參加都市更新媒合平台，也提供資金與技術協助，已成功媒合一件，另有十九件因所有權人尚無修復或重建意願，已告知權利和責任，將持續輔導、協助整合。

程靜如說，市府推動多元都更政策，民眾可依循「房屋健檢、補強、重建一條龍計畫」、中央都市危險及老舊建築物加速重建條例、新北市防災建築再生自治條例、簡易都更等方案，進行建物結構補強或重建。

工務局：有立即危險房屋可限制居住

工務局使用管理科科長李冠德指出，房屋健檢初勘結果為第三類，建議拆除重建者，住戶又不願意改善，市府將祭出「棒子」，針對有立即危險或安全疑慮的房屋可依建築法限制居住或斷水斷電，經濟困難者將協助安置，到目前為止，房屋健檢共受理二四四五案、完成二三九五案，初勘評為第三類共有八十四件，建議停用十七件，例如泰山區明志路一處九二一震災受損建物，有危害公共安全之虞，市府要求停止使用並輔導民眾遷出。