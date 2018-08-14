〈北部〉七夕宜蘭河畔開唱 玫瑰、螢光棒添浪漫

2018-08-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕八月十七日適逢七夕情人節，宜蘭河濱公園將舉辦「七夕情人節星光音樂晚會」，除有Crispy脆樂團等樂團開唱，還為情侶安排趣味活動。市公所說，當天將準備九九九朵玫瑰花、千支螢光棒，幫情侶、夫妻感情「增溫」。

宜蘭市公所昨為情人節活動宣傳，市長江聰淵說，宜蘭縣的情人節活動，多集中在溪南地區舉辦，三年前，市公所在宜蘭河濱公園辦理情人節活動，情人不只是情侶、也包含夫妻、家人，歡迎民眾到河濱體驗浪漫七夕夜。

昨出席活動的還有宜蘭市民代表康思源，江聰淵上任後，曾在每年七夕情人節活動公開為康思源「徵婚」，但三年來，康仍然是黃金單身漢。江聰淵自嘲：「我是政見跳票！」盼明年能喝到康代表的喜酒，完成政見。

康思源笑稱，徵婚條件是女性、跟他及母親合得來就好，條件簡單；不過踏入政壇三年，「結婚真的比選舉還要困難」。

宜蘭市情人節活動將於八月十七日晚上七點登場，有校園歌唱比賽冠軍楊程鈞演唱情歌，還有入圍金曲獎最佳演唱組合的「Crispy脆樂團」登台獻唱。

江聰淵說，七夕除表演節目，周邊還有攤位及胖卡供應美食，河濱公園也打造三座地景佈置，有愛心、有星光地毯，當天也將準備玫瑰花、螢光棒，為情人感情「增溫」。