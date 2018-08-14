〈北部〉三星長埤湖久旱縮水 面積減半露沙洲

2018-08-14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕著名的宜蘭縣三星鄉長埤湖，因久旱不雨，水位大幅下降，湖域面積減半，湖底沙洲露出，出現數十年來罕見的低水位，昔日山中「綠寶石」走味。管理單位說，已引用地下水補充水源，維護湖泊生態。

「綠寶石」走味 公所要求補充地下水

宜蘭縣今年嚴重缺水，五月下旬，蘭陽博物館前方舊烏石港遺址，水位下降逾七十公分，開館九年來第一次見到如此景像，另梅花湖水位下探，湖面露出沙洲，也是十年來首見，連標榜長年不乾涸的長埤湖，湖域都大縮水。宜蘭市、員山鄉等地昨下起滂沱大雨，長埤湖山區僅有短暫毛毛雨，猶如杯水車薪。

多年前，三星鄉公所將長埤湖委外管理，免費開放參觀，位在海拔兩百公尺山區，因群山環抱，湖水呈現翠綠色，放眼望去像是大型「綠寶石」，主要水源來自山泉水、雨水，滿水位時有二‧七五公頃大，由於長期沒下雨，山泉水乾涸，湖域四周沙洲露出來，湖中噴水設施也暫停，湖域面積少了一半，水情拉警報。

降雨量銳減 氣溫高湖水快速蒸發

「湖景跟以前差很多！」熱門景點清水地熱公園暑假施工封閉，許多遊客轉往鄰近長埤湖攬勝，卻發現湖景大不如前。管理單位解釋，這幾個月來，當地降雨量有限，加上氣溫高，湖水蒸發速度快，水源入不敷出，造成水位直直落。

三星鄉長黃錫墉說，長埤湖是三星鄉重要風景區，歷經長期保育，魚蝦貝類生態豐富，要求管理單位適時補充水源；業者隨即啟動應變機制，使用地下水引進湖域，避免水質優養化。

宜蘭氣象站三星自動觀測站統計數據指出，三星鄉在二○一六年一到七月測得累計雨量一三九三‧五毫米，去年同期一○七二．五毫米，今年同期剩下九○五毫米，上半年降雨量明顯減少。