〈北部〉竹縣長4選將拚選票 各出奇招

2018-08-14

〔記者廖雪茹、蔡孟尚／竹縣報導〕四名新竹縣長參選人拚選票各出奇招，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方拍攝首支形象影片；民國黨主席徐欣瑩向天主教新竹教區李克勉主教請益；國民黨新竹縣長參選人楊文科與立委林為洲、則都關切臭蛋事件，強調食安不能打折扣。

鄭朝方以「新方向」作為競選主軸，邀請新創產業代表、社會企業創辦人、園區工程師、運動員、文史工作者等各領域在地青年專才，在十三鄉鎮市拍攝首支形象影片，昨天推出，以柔性方式讓民眾理解新世代改變新竹的決心和理念。

徐欣瑩近期向地方團體領袖請益，其中包括天主教新竹教區李克勉主教；她說，李克勉攻讀法律專業，在她擔任立委時給予指導並期勉她「立好法、修惡法」，讓她提案成功率曾是全立法院第二，將持續向各界請益。

楊文科說，他任職縣府秘書長、副縣長時，制定「新竹縣食品安全管理自治條例」，明令食品業者限時通報，杜絕黑心食品流通市面，當選縣長後會提高不定期查驗頻率，強化食安把關。

林為洲說，針對食安問題，他先前在修法方面有不少努力，可「沒收」上游黑心食品製造商的不法所得，避免其脫產，現仍持續推動追繳「不法利得」。新竹縣衛生局表示，縣內並未有業者使用元山蛋品供應的液蛋，會持續查核。