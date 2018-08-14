〈北部〉苗栗縣議員第一選區 15人搶9席 近半新秀拚老將

2018-08-14

記者彭健禮／專題報導

苗栗縣議員第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉），應選九人，包括兩席婦女保障名額。目前已有十五人浮上檯面，有爭取連任、有轉換戰場、有捲土重來、也有新秀挑戰，競爭激烈。

國民黨提名五人，有現任縣議員孫素娥（女）、鄭碧玉（女）、徐集明，及立委徐志榮公館服務處主任、前縣議員張志宇，和苗栗市青工會長楊明燁。民進黨提名兩人，分別是前縣議員許櫻萍（女）、現任苗栗市民代表徐筱菁（女）。

此外，無黨籍的現任縣議員胡忠勇，爭取七連霸；縣議員謝文裼也尋求連任；頭屋鄉長江村貴將兩屆任滿，將轉換跑道；縣長徐耀昌特助余文忠、台灣退休警察人員權益促進會理事長謝庚霖、作家涂月華（女）及日月明青年關懷協會理事長古文明等人也已表態參選。

孫素娥、鄭碧玉長年深耕基層，實力堅強；張志宇是前縣議員張森鴻的兒子、楊明燁則是已故的苗栗市前市長鄒玉梅的兒子，也有相當民意基礎。徐集明雖已獲提名，但尚在評估是否參選。

捲土重來的許櫻萍與更上層樓的徐筱菁，在面對選區選民結構藍大於綠的態勢挑戰，勢必要爭取更多支持，才能爭取雙雙上榜。

頭屋鄉已有廿多年未選出縣議員，江村貴此次轉換跑道，能否憑藉鄉長政績、凝聚鄉民共識，是勝出的關鍵。

余文忠長期擔任徐耀昌特助，加上自身經營飯店，熱心公益，並獲得前縣議員呂明亮大力支持，來勢洶洶；古文明關心青年事務，加上他父親是已故的市代會前副主席古智郎，也具人脈資源。涂月華勤走基層、布局已久，謝庚霖挺身社會運動也獲鄉親支持。