〈北部〉竹北市18萬人口 市長寶座兵家必爭

2018-08-14

記者廖雪茹／專題報導

人口十八萬的新竹縣治區—竹北市，年底市長選舉兵家必爭，除現任市長何淦銘爭取連任、縣議員楊敬賜回鍋參選，市民代表陳榮燦也將上陣角逐，目前呈現泛藍三強鼎立局面；下屆增加一席的竹北選區議員也是群雄並起，已知二十五人搶十一席。

外傳民進黨有意推派前縣議員、現任民進黨客家部主任周江杰，搶攻竹北市長，也藉此協助縣長參選人鄭朝方力拚年輕族群選票；周表示，「黨中央及地方黨部有其整體選戰的通盤考量！」話並未說死，動向仍待觀察。

現任無黨籍竹北市長何淦銘，面臨國民黨前市長楊敬賜與也是國民黨員的陳榮燦競爭，他上任後推動市政大樓改建、濱海三大景觀、納骨塔及停十三立體停車場等重大建設，舉辦露天電影院、兒童節及春漾展演、擴大新月沙灣音樂祭，將以政績迎戰。

獲國民黨提名的楊敬賜，因市民反映竹北垃圾掩埋場污染問題，加上在他任內通過預算的下斗崙計畫道路、北崙里活動中心等工程未獲執行、鳳崎步道未維護，決定回鍋參選。

歷任五屆代表（含副主席）和一屆縣議員的陳榮燦，批何四年任內市民無感，六大政見不切實際；他喊出竹北第一個客家人當市長，並提出幼兒教學與輔具補助、免費營養午餐、廣設立體停車場、創新豆子埔溪等五大政見，搶攻票源。

議員參選爆炸 已有25人搶11席

議員選舉方面，竹北選區外來人口多、都市化深，小黨和無黨籍積極搶進議會舞台。

現任老將有爭取七連霸的無黨籍鄭美琴；民國黨邱靖雅、國民黨陳凱榮、民進黨籍但以無黨籍參選的葉芬英、國民黨籍但以無黨籍參選的蘇明輝等爭取連任。

已浮上檯面的新秀則有縣議員林保光之子林禹佑、由竹北市民代表轉戰議員的國民黨林增堂、樹黨許育綸、無黨籍余政達、林燕聰及民進黨提名的新人張珈源、王誠緯；獲國民黨提名的前竹北市代杜文中、蔡志環、新人王炳漢。

此外，還有民國黨的交大博士吳旭智、時代力量的律師連郁婷、「歐巴桑來了」聯盟的高芸婷以及無黨籍陳信溢、范光禮、林賢正、陳榮昌、林祺軒、范綱淼、劉炎添等，已知至少二十五人搶十一席，相較於本屆十六搶十，可說參選大爆炸！