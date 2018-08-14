〈北部〉全國技能賽 湖農奪金、苗農奪銅

2018-08-14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立大湖農工園藝科學生林詣恩、廖緯綸，參加全國技能競賽奪得造園景觀職類金牌，國立苗栗農工電機科學生賴佳彥奪得電氣裝配室內配線職類銅牌，均取得國手選拔及技優保送國立科大資格；另苗農森林科學生謝春香、湯子進及黃淑貞參加全國中小學科學展覽會奪得農業與食品學科第三名，表現亮眼。

湖農林詣恩及廖緯綸 烈日苦練熬出頭

大湖農工指出，即將升上三年級林詣恩對景觀設計有濃厚興趣，去年的全國賽雖鎩羽而歸，但不服輸的他，除努力精進自己的技能，用心苦練，同時以學長的身分把經驗傳承給學弟妹，終於奪金。

即將升上二年級的廖緯綸，他和林詣恩兩人搭配，至少花了半年在烈日的烤曬下辛勤練習，初次參賽就奪金，更習得一生帶著走的專業能力，讓他很有成就感。

苗農賴佳彥 專注訓練有代價

國立苗栗農工電機科三年級學生賴佳彥，因想學一技之長，選擇電機科就讀，專注於學術科專業訓練，取得室內配線及工業電子丙級證照，在師長的指導下，他花了一年時間苦練，首次參加全國賽就拿下電氣裝配室內配線職種銅牌，並取得國手及國立科大保送資格，辛苦有了代價。

此外苗農森林科杜學生謝春香、湯子進、黃淑貞以「這週十萬芬多精了沒？─應用行動科技促進綠色益康發展之建置與試驗」作品，參加第五十八屆全國中小學科展榮獲農業與食品學科全國第三名；電機空調科學生劉孟臻、黃弘斌、蔣昊偉以「吹的涼涼、省得多多」作品，榮獲環境科學科全國佳作。