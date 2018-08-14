〈北部〉竹市53歲北門市場 前瞻補助將重建

2018-08-14

老舊耐震係數不足 前瞻補助2544萬元

〔記者洪美秀／竹市報導〕已有五十三年歷史的新竹市北門市場，因建築物老舊，耐震係數不足，市府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，獲經濟部核定補助兩千五百四十四萬元，加計市府配合款，將投入四千五百五十萬元拆除重建複合式大樓，提升消費購物環境，未來一樓為攤位、二樓是多功能市集及辦公室。

加計市府配合款 將投入4550萬元重建

市府表示，老舊的北門市場因耐震係數低於一，且地質環境脆弱，安全堪虞，經與多名市議員、當地里長和攤商及自治會溝通後取得「拆除重建」共識。

市府表示，未來改建後，一樓將規劃約七十個攤位，二樓則有市場辦公室、多功能市集、集會所等空間並設汽、機車停車位。

市府產業發展處長吳甲天表示，建於一九六五年的北門市場，為地上一層鋼筋混凝土含磚牆結構建築物，鄰近北門商圈，是新竹市最早開發的商業區，但因老舊，消費人口減少，拆除重建可強化市場機能。

市府表示，將持續改造東門傳統市場青年基地及市場內部空間和環境、關東客家主題市場與改善士林市場公廁及周邊環境，改變、活化老舊市場空間。

重建成複合式大樓 目前規劃設計階段

產發處表示，北門市場拆除重建施工期程預估十八個月，目前還在規劃設計階段，會與攤商及自治會溝通，擬妥攤商安置事宜，期許新的北門市場提供舒適購物環境，創造商機。