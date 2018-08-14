〈北部〉桃園地景藝術節小旅行 10路線推67團

2018-08-14

〔記者李容萍／桃園報導〕今年的桃園地景藝術節，將於九月十四日至卅日在楊梅富岡、中壢老街溪、青塘園登場，為期十七天的展期，展出五十件作品、卅三場主題活動、兩場國際交流踩街及十四場水上劇場演出，並規劃十條限定小旅行，共推出六十七團、可報名一九三七人次，即起在活動官網開賣。

《粼粼波光、翩翩白影》搶先亮相

話說陂塘是富岡醒目的自然景觀之一，富岡三連陂的展出作品《粼粼波光、翩翩白影》，選用與陂塘共生的白鷺鷥，總高度八．五公尺，表面鏤空的設計，減少載重與降低風力的影響，也能讓作品保有空間的穿透性與視覺上的輕盈感；並利用池中水面的鏡映達到借景作用，讓作品融入陂塘地景，近日搶先完成布置亮相，十足吸睛。

十條地景藝術節限定小旅行安排由專業職人帶路，可漫步富岡，欣賞藝術作品、感受在地文化記憶；或到富岡老街尋寶，解謎動動腦，過關斬將後有驚喜；也能前往觀音欣賞搖曳生姿的各式蓮花，領略百年林氏古厝韻味，坐著大王蓮漂浮在水中，騎自行車沿著白千層林道、享受徐徐涼風。

還有鐵道迷朝聖必遊的富岡「火車醫院」，難得開放參觀；全國規模最大的「亞洲植產有機農場」，可品嘗農場老闆沖泡的咖啡及有機食材製作的麵包；百年石滬群巡禮，可沿著新屋海岸步行，大手牽小手，一起變「黑手」，以及用磁鐵吸起鐵砂搓揉的傳統童玩—鐵砂珠。

另有從客家人的生活洗衫坑與伯公信仰到義民戰爭；領略石門大圳虹吸工程巧妙的遊程規劃，可充分感受到都市生活中沒有的寧靜。