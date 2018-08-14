〈北部〉花蓮擬再開放12娛樂漁業漁船 業者看壞

2018-08-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣海岸及海洋景觀優美且生態豐富，多年來極力發展海洋休閒娛樂，目前有十三艘娛樂漁業漁船，分別是從事賞鯨與採捕水產動植物的海釣船，花蓮縣政府今年有意再開放十二艘申請配額，鼓勵在地漁民轉型娛樂漁業，但有業者認為遊客人數逐年遞減，在僧多粥少下，應審慎評估後續市場。

花蓮漁港10艘、石梯漁港2艘

在花蓮縣轄內漁港搭乘娛樂漁業漁船進出港人數普遍增加，去年度多達十九萬一千五百一十二人次，縣府今年預計再開放花蓮漁港十艘、石梯漁港二艘的娛樂漁業漁船，讓有意加入專營、兼營娛樂漁業漁船業者提出申請。

縣府農業處表示，目前花蓮縣按規定提出經營娛樂漁業漁船活動共有十三艘，分別是從事賞鯨船與採捕水產動植物的海釣船，其中花蓮港賞鯨船六艘、海釣船二艘，石梯港賞鯨船三艘、海釣船二艘。

市場起伏 賞鯨業者籲審慎評估

農業處指出，在漁業署同意下，今年可再開放十二艘娛樂漁業漁船申請，未來娛樂漁業船如按規定申請額滿，花蓮港將有十八艘進行相關運作，不論是航行或停泊，均已進行通盤規劃，向日廣場前多功能登船碼頭（凸堤）建置完成，未來可容納八艘停泊或四艘同時運作航行，讓花蓮漁業朝更多元化發展。

但有賞鯨業者「不看好後續市場」，呼籲有意加入者應審慎評估。不願具名的業者指出，去年雖有十九萬多人次搭乘娛樂漁業漁船，但今年受大環境及地震影響，暑期遊客已下滑三至四成。

業者表示，由於賞鯨市場起起伏伏，目前需求度不大，若政府盲目投入、擴大申請，將重演早期有十幾艘營運，後來一半退出市場的慘況，也對現有經營者帶來極大的壓力與衝擊。