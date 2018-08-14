〈北部〉棄斜張改平面 宜蘭橋明年2月改建

2018-08-14

斥資5.68億元 最快後年底完工

〔記者張議晨／宜蘭報導〕橋齡八十年的宜蘭橋改建爭議落幕！宜蘭市公所完成問卷調查，並由專家學者研究後，建請縣府以「平面橋型」興建，全案拍板定案。縣府預計年底前招標，明年二月動工，最快二○二○年底完工，總經費約五點六八億元。

興建於一九三九年的宜蘭橋，是礁溪鄉往來宜蘭市主要橋樑，隨著都市發展，車流量愈來愈大，一九六八年曾擴建，但宜蘭橋已經八十年了，通洪斷面不足，且結構有老舊、安全問題，一直有改建聲音；經過爭取，縣府獲中央補助，加上自籌預算總工程經費五點六八億已到位。

原採斜張設計 民憂影響天際線

宜蘭橋改建最初設計是採「斜張橋構型」，卻引起民間反彈，認為斜張橋體如同兩根「白蠟燭」矗立天際，影響天際線；為了解民意，市公所還進行問卷調查，回收近千分問卷，贊成斜張橋的佔多數，但網路社群投票卻是以平面橋型為主。

市長江聰淵坦言，主張平面橋、斜張橋型的各執一詞，市公所最後決定擔起責任，把全案交給專業，邀請多位具景觀休閒空間背景的專家學者討論，認為斜張橋體對景觀衝擊大，建議平面橋型設計，縣府開會討論也同意市公所建議。

採鋼箱樑構型 新橋增至241公尺

宜蘭橋改建原訂年初發包，因橋樑設計爭議，經變更設計後，最快年底才會完成細部規劃及招標程序。縣府說，新橋將採鋼箱樑構型，橋面略為拱型，比舊橋高廿公分，橋長從一六一公尺增至二四一公尺，橋面維持四車道，但會擴大人行道寬度，提供更友善人行空間，施工期間，兩側會興建通行便橋，避免施工影響車流。

另，站在宜蘭河堤往西，可看到山巒堆疊，河面有山峰倒影，古時被稱為「西堤晚眺」，是蘭陽八景之一，但現在的橋樑人行道窄，有攝影師形容「在橋上拍照心驚膽跳」；縣府說，新橋將增設觀景平台，完成後，民眾可安全賞景。