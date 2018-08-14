〈北部〉報廢車遲未拖吊 苗縣環局挨轟怠慢

2018-08-14

廢汽車停3年 堆滿垃圾

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市濱江街旁停放一輛紅色汽車長達三年，不但已無車牌，車窗全破，車內外還堆滿垃圾，居民憂影響環境，恐還吸引遊民聚集淪治安死角，多次向頭份市公所清潔隊反映，公所五月張貼廢棄車輛移除告示並通報苗栗縣政府環保局，但環保局卻遲三個月仍未處置，讓民眾無奈直批行政怠慢。

5月貼公告 至今未處置

頭份市、竹南鎮今年至七月共查報四十四輛廢棄汽車、四十一輛廢棄機車，扣除車主自行移除車輛，仍有廿三輛廢棄汽機車擱置在路邊無人處理，甚至有車輛停放三年之久，霸占公共空間。苗縣府環保局表示，廢棄車拖吊皆委外廠商處理，但近來因廠商人力不足，以致耽擱拖吊作業。

環局：委外廠商人力不足

頭份市公所清潔隊表示，接獲民眾通報廢棄車閒置路旁陳情後，會派員到現場勘查車輛狀況，若為有掛牌車輛會通報苗栗縣警局協助聯絡車主移除，若為無車牌且外觀嚴重毀損、髒污車輛，清潔隊會先貼清除告示，請車主務必於七天內移除，若逾七天後將通報苗縣府環保局派員拖吊。

環保局長陳華盛說，廢棄車拖吊委外經營，所有廢棄車輛拖回貯存場皆列冊保管一個月，若車主要領回可於期限內持登記資料向環保局辦理，若逾時仍無車主認領，則依廢棄物清理法規定報廢處理。

陳華盛強調，已要求廠商今日會將停放三年的「霸王車」拖走，至於各地通報多起廢棄車輛閒置問題，因廠商人力有限，致拖吊作業分身乏術，陳華盛也呼籲車主能發揮公德心，將車輛停放於私人空間或自行報廢，勿長期占用公有地並造成他人困擾。