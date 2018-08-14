〈北部〉竹科園區三期限建38年 地主促速徵收

2018-08-14

逾百地主持權狀赴竹縣府陳情

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹科學園區第三期促進會百餘名地主，昨天上午到新竹縣政府門口拉布條陳情，當場拿出土地權狀、謄本強調他們是「真地主」，呼籲縣府加速竹東鎮工研院暨附近地區開發。

竹縣府：提供都委會參考

新竹縣政府表示，昨天安排有都市計畫委員會聽取民眾意見陳述的會議，先前類似會議也有讓反對開發的民眾表達意見，先前在舉辦公開展覽、公開說明會時，也都有受理地方表達意見，目前都市計畫尚未進入實質討論階段，上述意見都將提供給委員會參考。

新竹科學園區第三期促進會會長劉進銘說，園區三期徵收案限建三十八年，很多居民從少年等到白頭，整個地區基礎建設落後，充斥不少危險老舊建築，如果徵收開發，不但新竹科學園區交通壅塞可獲得解決，產業也可以創新發展，希望縣府盡快徵收開發園區三期。

在場陳情地主數度高喊：「支持徵收，繁榮竹東」、「產業要創新，子孫要工作」等口號，他們並高舉各自擁有土地的所有權狀、謄本，強調他們是「真地主」，希望縣府尊重他們的意願。

這些地主說，科學園區三期徵收保留區的地理位置極佳，除了緊鄰現在的新竹科學工業園區外，四百多公頃完整的未開發區，足以提供需地孔急的台灣科技大廠，作為經營管理上效率極佳的設廠基地。