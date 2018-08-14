〈北部〉桃園推共融式公園 明年底各行政區至少1座

2018-08-14

北桃6座南桃掛零 議員批不公平

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市府推動共融式公園，目前全市有六座，全位處北桃園，市議員黃敬平昨天就此質詢市長鄭文燦，他表示，平鎮區大小公園雖有三十處，但許多年久失修、破爛不堪，呼籲別「重北輕南」；工務局長黃治峯表示，今年新規劃十三座共融式公園，讓各行政區至少有一座，明年底前可陸續完工。鄭文燦答詢也說，養工處會盤點各類型公園，建立制度便於區公所管理。

黃敬平質詢說，共融式公園已成為趨勢，台北市有廿四座，桃園卻只有六座，且多仍為傳統的罐頭遊樂設施，應加緊腳步趕上。他強調，現有的六座共融式公園，有五處設在桃園區、一處在蘆竹區，市府對南桃園的市民不太公平。

黃敬平指出，平鎮大大小小公園三十處，多是年久失修，部分還是建商回饋的開放式公園，損壞了也無人維護，只能「擺爛」，建議將年限已到或嚴重損壞的公園遊具，優先規劃為共融式公園。

黃治峯表示，今年規劃的十三座共融式公園，都已發包或施工中，預計今、明年可陸續完工，其中平鎮區有四座，分別為六六快速道路橋下、一八九五乙未戰爭保台紀念公園、平鎮雙連坡碉堡公園及民俗文化公園，另在桃園區公二公園、風禾公園，中壢區中央公園、藝術公園及大溪埔頂公園、楊梅公九公園、龍潭國二橋下、龜山中正公園、八德兒卅五公園，以每個行政區至少有三個共融式公園為目標興設。

對於鄰里型及建商回饋性公園，鄭文燦答詢表示，因為年代久遠，將由養工處進行盤點，再建立制度讓各區公所有管理依據，市府也已編列預算，維護、更新公園遊具及路燈等設施。