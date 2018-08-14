〈中部〉當模特兒走秀 銀髮族展自信

2018-08-14

老派時尚銀河系三部曲 15日登場

〔記者張菁雅／台中報導〕為翻轉社會對於年長者的印象，市府推出「老派時尚銀河系」三部曲系列活動，將於八月十五日至十月廿六日，分別在東勢客家文化園區、好運來洲際宴展中心及台中國家歌劇院，透過長輩的時尚街拍、影像展、老派伸展台、嘻哈熱舞等系列活動，引領民眾思考「老」的樣態與魅力。

文化局昨日在台中國家歌劇院邀請五位平均年齡七十八歲的模特兒走秀，還有台灣最老的街舞團體與學生一起尬舞，為「老派時尚銀河系」三部曲系列活動暖身，他們精采的表演，讓觀眾相當佩服。

副市長林依瑩表示，去年的「老派時尚週」有廿幾個社區、七百多位長輩登上舞台走秀，吸引日本長野縣駒根市副市長堀內秀看完整場表演，因日本高齡化現象比台灣還明顯，沒想到台灣可以運用這麼有創意及活力的舞台，讓長輩展現自己。

東勢高齡人口最多 將設記憶膠囊

因此，今年市府將「老派時尚週」擴大為「老派時尚銀河系」三部曲，並從台中高齡人口最多的東勢區開始推動。首部曲「人生超限時主義展」，八月十五日至九月十六日在東勢客家文化園區舉行，以「失智」為主題，設置十公尺超大記憶膠囊，並將失智者的行為比喻為超現實藝術。

二部曲「老派時尚週」，十月六日至十四日在好運來洲際宴展中心登場，有長照實務分享會、原客活力秀、老派伸展台、金照獎、老派婚禮等活動；三部曲「長者榮登歌劇院花young65³」，十月廿六日在台中國家歌劇院小劇場舉行，由六十五位六十五歲以上長輩，進行六十五分鐘的勁歌熱舞表演。