〈中部〉午後瞬間豪雨 台灣大道成激流

2018-08-14

〔記者歐素美、陳建志／台中報導〕受午後熱流雷雨影響，台中市昨下午兩點多降下豪雨，造成大里、南屯、太平等區道路出現積水，尤其台灣大道積水成激流，導致機車族卡在水中，另外，南屯溪暴漲，使得永春東二路及永春東三路路面淹水、道路封閉，影片於網路瘋傳；水利局表示，因瞬間雨量太大，原有排水不堪負荷才導致積水，雨勢變小後，水位也逐漸退去。

南屯溪暴漲 道路一度封閉

水利局昨下午也隨即成立災害應變中心，並通報各區公所緊急應變、隨時掌握通報災情。水利局表示，南屯溪水位暴漲，造成永春東二路及永春東三路路面淹水，道路一度封閉，部分路面積水已陸續消退，仍請民眾注意安全。

受到西南風影響，易有短時強降雨，中央氣象局昨對台中市等地發布豪雨特報，並於下午發布大雷雨即時訊息，籲請民眾慎防強烈降雨、雷擊，低窪地區也慎防淹水。

台中市自昨下午兩點起，各區輪流急降豪雨，截至晚間六點，大里已降下一五○毫米雨量最多，其次為潭子區一三○．五毫米、太平一○六．五毫米、南屯八十二．五毫米等；南屯區在一小時內降下五十七．五毫米大雨，致大里、南屯、太平等區道路出現積水情形。

道路積水 機車族卡在路中

網路昨瘋傳台灣大道機車族因大雨積水深而卡在路中的影片，還有永春東二路及永春東三路淹水情形。水利局表示，台灣大道東海大學附近路段積水，致機車族卡在水中，動彈不得，主因瞬間雨勢太大。由於西屯雨量站十分鐘最大達十七．五毫米 ，換算雨量約一○○毫米， 超過保護標準，原有排水負荷不了，才會出現這種情形。