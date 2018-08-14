〈中部〉拖10年 二林精機園區將二階環評

2018-08-14

縣府盼明年春節前審查結果出爐

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣二林精密機械科技園區（簡稱二林精機園區）已籌劃多年，環保署擬於八月廿四日首次召開二階環評審查小組的第一次會議，在此之前，彰化縣政府建設處搶先勾勒未來開發願景，希望在明年農曆年前，環評結果就能出爐。

坐落在中科四期二林園區用地北側的台糖萬興農場興糖段土地，目前仍然種植甘蔗，未來開發成科技園區，將可引進產業類別包含精密機械元件、關鍵機械零組件、關鍵機電系統以及工具機。但審計部彰化縣審計室對二林精機園區開發案歷經十年，卻遲遲無法獲得主管機關審查通過一事，要求縣府檢討改進。而業界對於此案早已「看淡」了，有業者表示，早就被騙怕了，對何時能夠進駐設廠，已不抱太大的希望。

對於審計室糾正和業界質疑，建設處長劉玉平說，全案已進入第二階段環境影響評估，建設處今年七月十二日檢送補正相關環評報告書予環保署，待環保署召開審查會，縣府規劃明年六月到二○二○年十二月進行第一期開發區的開發時程，二○二一年營運。

指百餘廠商有設廠意願 招商安啦

建設處產業發展科長陳駿瑜說，精機園區開發土地面積約三五二公頃，扣除道路等公共設施後，可設廠面積約二一二公頃，目前光是台灣機械公會一三○家會員表達設廠意願，招商根本不用怕！

劉玉平說，環評小組開會後的審查時間作業，至少都要三、四個月，若以正常進度推估，二林精機園區二階環評審查結果最快在明年農曆年前揭曉，屆時整個開發案好比吃下定心丸，開發進度會「飆速」進行。