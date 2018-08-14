〈中部〉雅加達亞運飛行傘 5將出征有信心

2018-08-14

國手最長62歲 最年輕18歲

〔記者佟振國／南投報導〕空中飛人加油！印尼雅加達亞運會首度將飛行傘納入競賽項目，台灣也派出五名國手參加定點降落團體及個人賽，國手老中青皆有，年紀最長的戴雷已六十二歲，最小的則是剛滿十八歲的大學新鮮人劉卓壹，他們一個月來在氣候、場地條件及難度兼具的南投縣埔里鎮虎頭山揮汗集訓，盼能爭取佳績，為國爭光。

台灣發展飛行傘休閒運動近卅年，早年也曾列入區運會競賽項目，二○○九年高雄世運也有跳傘項目，但本屆亞運會則是頭一遭，台灣也選拔五名國手出征，角逐飛行傘定點降落團體及個人賽。

五名國手戴雷、余懍樵、楊翊群、陳耿烽、劉卓壹及領隊兼教練孫進尚，透過南投縣飛行運動協會協助，七月起即從國訓中心至埔里鎮虎頭山飛行傘場進行移地訓練，今天就要整裝出發。

國手年紀最長的戴雷六十二歲，從事飛行傘運動近廿年，年紀最輕的則是剛滿十八歲的大學新鮮人劉卓壹，飛行資歷約三年，也是土生土長的埔里囝仔。

埔里場地更有挑戰 集訓一個月

領隊兼教練孫進尚表示，虎頭山飛行傘場地與亞運比賽場相近，但氣流等條件更具挑戰性，能給選手更多的訓練與臨場應變，雖然這次日本、中國、印尼等國的實力強勁，選手也有信心一爭長短。

南投縣飛行運動協會理事長陳洋政則強調，埔里虎頭山一年四季都能從事飛行傘運動，可飛天數長達約三百天，且起飛場與降落點都在市區，車程不到十分鐘，市區生活機能佳，不僅受國內傘友喜愛，連日本、韓國、中國、香港、新加坡、馬來西亞等國傘友也愛到埔里訓練，埔里絕對有條件發展成為國內飛行傘訓練中心及飛行傘觀光產業的重鎮。