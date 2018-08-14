〈中部〉人力不足 斗南道路除草割一半

2018-08-14

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕有民眾行經雲林縣道一五八甲線、一五八乙線，發現路旁的雜草都只割除一半，一頭霧水，斗南鎮公所清潔隊長張克寧表示，因人力不足，為避免影響交通安全，只能先割一半，算是權宜措施；另斗六市西平路穿越鐵道的車行地下道交通標誌前後不一，也引起爭議。

斗南鎮代會主席沈暉勛、鎮代塗永福接獲民眾陳情，指斗南往古坑兩條主要道路縣道一五八甲線、一五八乙線兩側雜草只修剪靠馬路側，由於以往不曾見過，大家議論紛紛；兩人昨天前往會勘表示，原以為是視差或修剪不夠短，現場一看真是「一邊一國」，令人啼笑皆非。

公所︰人員補齊後會儘速改善

張克寧指出，轄內二、三十條縣道、鄉鎮道路的「路容專案」原由縣府負責，今年下半年由公所負責，縣府核撥二百多萬元費用，僱工除草、維持道路乾淨等，公所僱用六名人力，但其中一人腳受傷請假、另一人離職，剩下四個人要負責八十多公里的路容，人力嚴重不足。

張克寧表示，一五八甲線、一五八乙線道路兩旁雜草生長速度快，約有一人高且長到路面，恐影響行車安全，只好請工人先割除靠近路旁的雜草，公所已公開招募路容專業人員，日薪一千二百元、工作八小時，人員補齊後會儘速改善。

斗六西平路地下道 號誌前後不一

另外，斗六市西平路穿越台鐵鐵道的車行地下道交通標誌前後不一，進入地下道時先看到「禁止左轉」，出地下道時標誌變成「禁止左右轉」，民眾一不小心就可能右轉被開罰單；公路總局表示，「禁止左右轉」是縣警局交通隊提出的要求，廿日前會將號誌全部改為「禁止左右轉」。