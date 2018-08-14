〈中部〉農會贊助跳高選手蔡瀞瑢 莿桐創全國先例

2018-08-14

認養營養金 每月兩萬元

〔記者詹士弘／雲林報導〕莿桐農會昨天與雲林跳高選手蔡瀞瑢簽約，每月將提供兩萬元營養金、為期一年，這是全台首度有農會認養體育選手營養金，也是蔡瀞瑢獲得的第一筆企業贊助；莿桐農會總幹事張鈺萱強調，蔡瀞瑢即將代表台灣在亞運出賽，希望這筆錢讓她無後顧之憂，為台灣及自己「跳出一片天」。

蔡瀞瑢的第一筆企業贊助

張鈺萱表示，莿桐農會為消費者的食安把關，現在也要為雲林體育國手的健康把關，八月起農會提供蔡瀞瑢每月兩萬元營養金，未來也會繼續提供贊助，她也希望其他農會或企業一起成立贊助平台，為台灣體育出錢出力，扶植更多在地優秀選手。

張鈺萱說，一流的運動選手不僅要有好天賦，還需後天努力，這些孩子在成為頂級選手前資源很少，但相關的訓練、營養費、教練費、交通費一毛也不能少，蔡瀞瑢已是國內頂尖的跳高選手，莿桐農會的營養金卻是她第一筆贊助經費，這反映出台灣運動選手的困境，莿桐農會願意當台灣年輕運動選手的後盾。

今年考上台灣體大的蔡瀞瑢，剛滿十八歲，是亞運代表團中最年輕的選手，四月在全中運高中女子組跳高決賽跳出一公尺八二，締造全中運「完全制霸」，橫掃過去六年全中運國、高女組跳高金牌，也一舉達到雅加達亞運與世界青年錦標賽參賽標準，是繼一九九○年北京亞運蘇瓊月後，廿八年來台灣首位女子跳高亞運國手。

台灣目前女子跳高紀錄為一公尺八七，張鈺萱期許蔡瀞瑢能在亞運拿到佳績，挑戰台灣女子跳高紀錄。