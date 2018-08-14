〈中部〉第3次電力業加嚴標準 市府將制定

2018-08-14

〔記者張菁雅／台中報導〕空污問題受到市民關心，環保局長白智榮十三日在市政會議提出多項數字，說明台中空氣品質逐漸進步，甚至優於全國平均值，未來將持續進行鍋爐全面納管、第三次電力業加嚴、老舊車輛汰換等措施，其中，市府將率先制定第三次電力業加嚴標準，可要求台中火力發電廠污染排放物大降五成以上。

白智榮表示，台中市PM2.5平均值，從市長林佳龍上任時二○一四年底的廿七微克，去年降為廿．二微克，逐步降低六．八微克，根據國際學者POPE研究顯示，PM2.5每減少十微克，該地區居民人均壽命可增加二百廿三天，以台中市減少六．八微克計算，台中市民人均壽命已經增加約一百五十一天。且自去年起，台中市PM2.5年均值已優於全國平均值；今年上半年空品更優於去年同期，沿用嚴格舊標準的紫爆天數更僅有十天，創下近八年來新低。

將重金屬及HCI納入加嚴管制

白智榮也說，空品改善的腳步不會停歇，未來將進行鍋爐全面納管、第三次電力業加嚴、老舊車輛汰換、電動機車推廣、電動公車倍增等措施，其中，市府將領先全國制定第三次電力業加嚴標準，並首創將重金屬及HCI（氯化氫）納入加嚴管制，預計今年底公布實施，將可要求台中火力發電廠將污染排放物大降五成以上，並在中央全力支持下，透過生煤自治條例管制條例，大砍中火生煤五百萬噸，無法火力全開。

林佳龍則表示，「有做有成果，數據會說話」，台中空污經過企業、全民與市府積極努力下，把過去不敢做的空品改善作為持續推動，八十六項改善措施每一項都有數據管理，掌握相對應的空品改善幅度。「七年之病求三年之艾」，台中市空污問題得到好的解藥，且根據民調顯示，一半以上市民都了解空品已經改善。