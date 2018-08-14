〈中部〉嘉縣鄉鎮市長選舉 國民黨苦無將

2018-08-14

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕下屆嘉義縣十八鄉鎮市長選舉，國民黨只提名竹崎鄉吳金輝，其餘重點支持的黨友包括民雄鄉等七個，剩下十個鄉鎮市都面臨找無人選的窘境，民進黨在大埔鄉、阿里山鄉分別禮讓吳明勳與杜力泉，溪口鄉開放參選，僅東石鄉列艱困選區，尚無合適人選挑戰尋求連任的林佳瑩。

嘉縣五合一選舉本月廿七至卅一日受理參選登記，五天之中以廿七日為最佳登記的黃道吉日，距離登記日只剩十來天，藍營仍苦於泰半鄉鎮市無將可戰；國民黨嘉縣黨部總幹事鍾明錡說，雖僅提名竹崎鄉吳金輝，但水上鄉民代表陳德榮表態轉換跑道參選鄉長，正在辦理政黨推薦程序，屆時代表國民黨出征。

鍾明錡表示，國民黨重點支持的選區和對象為民雄許能通、大林簡志偉、朴子吳品叡、東石林佳瑩、義竹顏蔡淑惠、阿里山杜力泉，鹿草、布袋、梅山尋求合作對象，其餘只能等登記時再決定。

民進黨嘉義縣黨部已提名十四個鄉鎮市長參選人，溪口鄉開放參選，現有三位黨員表態參選，阿里山鄉禮讓現任的杜力泉、大埔鄉則是支持和平村長吳明勳，至於東石鄉推派誰來選？縣黨部執行長林凌聿坦言還在傷腦筋。

縣議員部分，民進黨提名、徵召廿二人，占全部卅七席的六成，國民黨合計提名九席，現任國民黨籍議員蔡奇璋、黃金茂選擇披無黨籍戰袍。