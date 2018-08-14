〈中部〉雲林補助汰換節能設備 廟宇列重點

2018-08-14

〔記者詹士弘／雲林報導〕經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，將提供三年六億元經費鼓勵全台符合條件的單位汰換節能燈具及節能空調，雲林縣府建設處表示，雲林縣廟宇特別多，將列為重點輔導對象，即日起受理相關單位申請，希望能降低被輔導單位二％的用電量。

縣府即日起受理申請

建設處處長蘇孔志表示，補助對象主要為服務業、政府機關、公私立學校及集合式住宅，補助項目主要為汰換舊型空氣調節機及電燈，凡於二○一八年元月一日以後雲林縣服務業汰換老舊耗能設備者，或購買符合標準的節能產品合乎資格者都可向縣府申請補助。

副處長鄭峰明指出，經濟部當初規劃補助對象係以學校及集合式商場住宅為主，當時縣府特別反映，雲林縣宮廟數量多，爭取能納入補助，獲經濟部支持，未來縣府會派出團隊，配合村里辦公處輔導各宮廟進行，希望將照明改換節能燈具，其餘被輔導單位，也會派員解說。

建設處表示，目前針對節能空調補助辦法，即每額定總冷氣能力一KW補助兩千五百元，最高補助汰換經費的一半；汰換辦公室照明燈具（Ｔ八／Ｔ九），每具補助汰換經費一半，每具最高補助七百五十元；室內停車場照明燈具每盞補助汰換經費一半，每盞最高補助三百元，另契約容量大於八百KW的的服務業、政府機關、公私立學校，導入能源管理系統可補助導入費用的一半，且每套最高補助一百五十萬元

詳細補助資訊可至雲林縣政府建設處網站及雲林縣智慧節電粉絲團查詢，或撥打05-5374647由專人服務。