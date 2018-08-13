〈南部〉（台南）跨港尾溝溪 蓋船型自行車橋

2018-08-13

〔記者王涵平／新營報導〕「雙博物館自行車道」二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋，經費五千六百多萬元到位，以「船型」造型為外觀設計，結合漸變投光燈呈現桁架結構橋樑之美，預計明年底前完工。

水利局表示，港尾溝橋屬曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃一部分，工程範圍以西銜接南市雙博物館自行車道，向東由台一線沿二仁溪堤頂道路延伸至仁湖橋，然該路線在港尾溝溪堤岸段無法銜接，因此於斷點處施作橋樑，以利防汛及自行車通行使用。

水利局指出，地方民眾建議跨橋一併設置照明設施，提供在地民眾舒適安全的夜間照明空間，並提升夜間安全性，以建構兼具防汛通行、休閒、通勤之自行車道及人行空間。

水利局說明，沿二仁溪防汛堤頂道路向東延伸至仁德區中生及中洲里，長約十．一公里，全線均可通行，在港尾溝溪斷點處設置銜接跨橋，設計主跨橋五十八．一六公尺加兩側小跨橋，總長約九十．二二公尺、淨寬三．五公尺、淨高約四．六公尺，造型桁架橋樑設計，以早期二仁溪出海口捕魚的「舢板橋型態」，結合桁架型式的需要，發展其主要「船型」造型外觀，相當特別，並於橋體外側設計以紫紅色系投光燈投射橋樑結構鋼管，利用光源漸層變化，呈現鋼桁架橋樑之美，提供騎乘照明，提高安全性。