〈南部〉（台南）巴克禮公園飛螢點點 爆近年最大量

2018-08-13

〔記者蔡文居／台南報導〕因連日下雨，台南市巴克禮紀念公園最近流螢紛飛，數量為近年來最多的一次，只要走一小段步道就可看到數十隻的螢火蟲，這幾天也有不少民眾前往散步賞螢，看到步道上螢火蟲飛過，都十分開心。

木棧道站2分鐘 看到10幾隻

認養公園的崇明里長李仁慈表示，今年的螢火蟲特別多，他在公園木棧道站立兩分鐘，就可看到十幾隻，數量為今年來最多的一次，也比去年還要多，晚上賞螢的民眾也很多。

巴克禮公園賞螢季早在今年四月初就登場，先前都只有零星螢火蟲出現，最近數量暴增，走在步道上，流螢紛飛，賞螢民眾無不驚嘆連連。依過去經驗，巴克禮公園賞螢季從每年的三月底、四月初，一直到九月下旬都可看到螢火蟲，期間長達半年之久。

預估到9月下旬 都是賞螢季

環保人士邱春華表示，她日前與家人一起到巴克禮公園散步，在賞螢步道上隨處可見飛過的螢火蟲，她當下也「傻眼」，「怎麼會這麼多！」她刻意計算一起，走完短短的步道，共看到約六十隻，這是這些年來最多的一次。

邱春華說，巴克禮公園早在十幾年前就開始在二期公園附近的竹溪水道復育螢火蟲，當時復育台灣窗螢及黃緣螢兩種，但近年來看到的螢火蟲，主要為陸生的台灣窗螢。當年，市政府一度要將巴克禮二期公園闢建為日式庭園，經環保團體及地方民眾反對，最後保留下公園的草叢區，並架設木棧道做為螢火蟲復育區，過去最高數量一晚可以看到上百隻。