〈南部〉（台南）東山土窯2千口 推動登錄文化景觀

2018-08-13

土窯巷拜寮祈福 開始烘焙龍眼乾

〔記者王涵平／東山報導〕東山區南溪土窯巷昨日舉行拜寮祈福，南市文化局長葉澤山表示，東山土窯有七百餘座近二千口，正持續推動文化景觀登錄工作，盼文化資產保存、永續利用。

東山區是台灣龍眼主要產地，調查發現東山區龍眼土窯數量高達七百七十餘座、近二千口，南溪里就有近八十座，形成一條土窯巷。

龍眼採收開始，烘焙龍眼乾隨之展開，南市文化局及東山區南溪社區發展協會昨日在土窯巷辦理「拜寮祈福」活動，為年度土窯啟用揭開序幕。葉澤山指出，東山區完整保存傳統龍眼產業及烘焙文化，包括數量龐大的龍眼窯及結合敬天祭神精神與烘焙技巧的拜寮、起火、入米、落焙、清米（脫粒）、翻焙、收袋、謝寮等一系列流程，具備人類和自然環境互動的特徵，造就值得重視和保存維護的文化景觀。

南市文化資產管理處自二○一六年開始執行「台南東山龍眼土窯文化景觀登錄先期調查研究計畫」，委託國立台北大學民俗藝術與文化資產研究所王淳熙老師團隊進行盤點，今年度輔導團隊協助南溪社區進行「龍眼故事調查」社造計畫。

龍眼木當柴火 6天5夜灶火不斷

有十餘年龍眼烘焙經驗的窯主顏德村表示，烘焙龍眼約需六天五夜，廿四小時灶火不能中斷，因此需住在土窯內，傳統土窯以龍眼木烘焙龍眼，龍眼乾別具風味。

農民表示，今年龍眼盛產，處處可見龍眼樹結實纍纍，預估採收期還有一個多月，生鮮龍眼價格今年可能下跌，但龍眼乾烘焙耗時費力，價格起伏不會太大。

葉澤山指出，東山土窯數量雖多，但因農村人口老化、外流，許多土窯並未使用，希望近兩年成功登錄文化景觀後，能吸引年輕人返鄉，除讓土窯永續利用，也能整體規劃帶動地方發展。